Олексій Данілов вважає, що депутати з ОПЗЖ не мають морального права знаходитись в межах Верховної Ради України.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи позбавлення депутатських мандатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна, заявив, що усі депутати ОПЗЖ мають піти з Верховної Ради.

"Якщо по справедливості, беріть список ОПЗЖ і вони всі мають покинути Верховну Раду… Це люди, які привели до нас сюди війну, люди, які постійно дбали тут за інтереси РФ, для яких Путін був кумиром. Що вони роблять у Верховній Раді України, коли йдуть кровопролитні бої за нашу Україну, мені важко сказати. Я взагалі вважаю, що жоден з них не має права, принаймні морального, на сьогодні знаходитись в межах Верховної Ради України", - наголосив Данілов.

Позбавлення мандатів депутатів із ОПЗЖ: деталі

Указом президента України Володимира Зеленського чотирьох депутатів забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", яких підозрюють у держзраді, позбавлено українського громадянства. Це Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач і Ренат Кузьмін.

Відео дня

13 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова.

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