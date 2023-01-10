Також їх планують позбавити мандатів народних депутатів.

Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна позбавили українського громадянства. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Також їх планують позбавити мандатів народних депутатів, пише Українська правда.

ОНОВЛЕНО 22:13. Цю інформацію у своєму вечірньому зверненні підтвердив президент Володимир Зеленський.

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"На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою України, відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідні", - підкреслив Зеленський.

Підозра Медведчуку та його обмін – що відомо

Куму Путіна оголосили про підозру у держзраді та порушенні законів і звичаїв війни у травні 2021 року. Того місяця його відправили під домашній арешт.

Медведчук фігурував й у "вугільній справі", зокрема отримав нову підозру за статтею про пособництво тероризму.

Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії СбУ затримала Медведчука, який намагався втекти з країни. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 21 вересня стало відомо про обмін Медведчука на оборонців Маріуполя.

Того ж місяця про підозру у держзраді та незаконному збагаченні повідомили народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу. Через те що він переховувався від слідства, його було оголошено у розшук.

А вже у жовтні підозру у держзраді отримав й нардеп забороненої ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

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