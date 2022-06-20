Такої згоди країни дійшли після рішення Єврокомісії минулої п’ятниці.

Усі країни ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

"Все члени Євросоюзу підтвердили, що вони підтримують надання Україні статусу кандидата після рішення Єврокомісії минулої п’ятниці. Країни висловили свою підтримку, навіть не чекаючи безпосередньо засідання 24 червня", - повідомила Стефанішина.

Вона додала, що цього тижня тривають дискусії щодо формату остаточного рішення, кожна країна має можливість висунути додаткові умови, однак надання Україні статусу кандидата має повний консенсус серед лідерів.

Нагадаємо, що Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

Володимир Зеленський назвав цей тиждень, який почався, "історичним".

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