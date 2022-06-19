Цього тижня слід очікувати посилення ворожої активності Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня слід очікувати посилення ворожої активності Росії.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Завтра починається історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Євросоюзу щодо статусу кандидатства для України... Я думаю, що для всіх очевидно, що від 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає тільки позитивне рішення", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що цього тижня використає кожну можливість, щоб захистити європейську перспективу України, зокрема, заплановані нові звернення до європейців.

"Очевидно, що у такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося і ми готові. Попереджаємо партнерів", - зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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