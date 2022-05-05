Шарія затримали в Іспанії 4 травня.

Затриманий в Іспанії за підозрою у держзраді України проросійський блогер Анатолій Шарій постане перед українським судом.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив юрист, нардеп і представник президента у КСУ Федір Веніславський.

Він зазначив, що на Шарія чекає процедура екстрадиції, а вже потім – суд. Проте це не станеться швидко.

"Зараз буде почата процедура його екстрадиції до України, він постане перед українським судом. Але треба бути свідомим, що всі західні країни – демократичні, вони дуже ретельно стежать за процедурою. Я переконаний, що адвокати Шарія будуть оскаржувати всі дії, тому сподіватися, що він буде на території України вже завтра, занадто оптимістично. Але те, що він потрапить в руки українського правосуддя - у мене сумнівів немає", - висловився Веніславський.

Джерела видання Сегодня підтвердили намір України екстрадувати Шарія на Батьківщину.

"Екстрадиція Шарія відбудеться обов'язково. Як правило, таке здійснюється у проміжку часу близько двох тижнів-місяця", - розповіли співрозмовники видання.

Іспанські правоохоронці підтвердили на запит газети ElDiario.es факт затримання блогера "на підставі міжнародного ордера на арешт".

Іспанські поліцейські повідомляють, що "він буде притягнутий до відповідальності". Іспанія та Україна мають угоду про співпрацю у боротьбі з міжнародною злочинністю.

Як писав УНІАН, 4 травня Шарія затримали в Іспанії за запитом українських правоохоронців. Проросійського блогера підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями ККУ: ст. 111 (державна зрада) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Справа Шарія

На початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру в держзраді та в порушенні рівноправності громадян.

За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

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