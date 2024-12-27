Нова влада в Сирії має відмовитися від дипломатичного спадку режиму Башара Асада, який визнав "незалежність" окупованих частин України.

В Міністерстві закордонних справ України назвали умову для відновлення дипломатичних відносин з Сирією. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Робота активно триває. Ми робили заяву, в якій окреслювали готовність України до відновлення дипломатичних відносин - ми будемо дивитися як буде діяти новий уряд. Ми розуміємо, що попередній режим Асада визнав порушення територіальної цілісності України і тому були розірвані дипломатичні відносини. Якщо ця політика зміниться - будемо готові відновити дипломатичні відносини", - наголосив Тихий.

Речник додав, що вже встановлений контакт з новою сирійською владою, і зокрема, на рівні міністра.

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Дипвідносини України та Сирії

Як повідомляв УНІАН, у червні 2022 року Міністерство закордонних справ України заявило про розрив дипломатичних відносини з Сирією через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу. Тоді Українська сторона також розпочала процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії. ()

8 грудня 2024 року Сирійські повстанці взяли під свій контроль державне телебачення країни. Канал перервав регулярний ефір, щоб оголосити про падіння режиму Башара Асада.

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