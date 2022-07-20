В Сирії заявили, що Україна практично розірвала відносини з їхньою країною 2018 року.

Влада Сирії ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності у відповідь на аналогічне рішення Києва.

Про це повідомляє сирійська агенція SANA з посиланням на джерело в Міністерстві закордонних справ.

В сирійському міністерстві закордонних справ додали, що український уряд практично розірвав відносини з їхньою країною 2018 року, коли відмовив у продовженні посвідки на проживання сирійським дипломатам, які працюють у посольстві у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило про розірвання дипломатичних відносини з Сирією через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

У МЗС нагадали, що у зв’язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу Україна закрила своє посольство в Дамаску ще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

Вас також можуть зацікавити новини: