Державне телебачення Сирії оголосило про падіння режиму Асада

Послання до народу супроводжувалося патріотичною і революційною музикою.

Сирійські повстанці взяли під свій контроль державне телебачення країни. Канал перервав регулярний ефір, щоб оголосити про падіння режиму Башара Асада, пише CNN.

Повідомлення про падіння диктаторського режиму Асада супроводжувалося революційною та патріотичною музикою. В ефірі державного мовника проголосили "перемогу великої сирійської революції та повалення злочинного режиму Асада".

"Ми закликаємо великий сирійський народ захистити державну та приватну власність", - йшлося у посланні.

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Як повідомляв УНІАН, командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада

Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий підтримати безперервність правління і буде співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Повітряне судно летіло у невідомому напрямку, а згодом зникло з радарів.

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