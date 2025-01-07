В Офісі президента України наголошують, що тільки завдяки тиску можна змусити Росію припинити війну.

В Офісі Президента України пояснили причини відтермінування візиту відставного генерала Кіта Келлога, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спеціального представника з питань України та Росії. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в етері 24 каналу.

Зокрема, у нього запитали, чи інтерв'ю президента України для американського подкастера Лекса Фрідмана могло вплинути на відкладення візиту Кіта Келлога до України, і чи відтермінування цього візиту говорить про те, що в перехідній команді Дональда Трампа поки не бачать, завдяки чому починати переговори про припинення війни.

Подоляк вважає, що обидва припущення вірні.

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"Не тільки в інтерв'ю Фрідману, а й взагалі в останніх інтерв'ю президент України чітко пояснює мотивацію Росії і пояснює що простих рішень не існує", - відзначив Подоляк.

За його словами, не існує швидкого рішення для знаходження якихось компромісів з огляду на довгу тривалість війни. Подоляк переконаний:

"Треба зрозуміти, що таке сучасна Росія. І для того, щоб це зрозуміти, треба певний час, і переходимо до того, що перехідна адміністрація Трампа якраз глибоко занурюється в усі ці проблематики і проблематику того, який тип світопорядку Росія хоче встановити, тому що Росія наполягає на прагненні будь-якої сильної держави... мати право на силовий перерозподіл впливів і силовий перерозподіл територій".

При цьому, він вважає, що демократичний світ не готовий до такого формату міждержавних відносин.

"Але чи готова Росія поступитися цим бажанням, цією мрією перебудувати глобальні політичні відносини - вона також до цього не готова", - сказав Подоляк і висловив переконання, що треба шукати інструменти примусу, аби змусити Росію припинити війну.

"І президент України про це говорить, що Росію можна не попросити, не домовитись про щось, тим більше, якщо ви почнете з Росією домовлятися на умовах Росії - це буде стимулювання Росії продовжувати агресію. Росію можна тільки примусити, тобто, через силу", - наголосив Подоляк.

Він пояснив, що сила має являти собою спільну позицію союзників України, а це суттєве збільшення військових постачань та інвестицій в оборонній спроможності України, і суттєве нарощення санкційного тиску на Росію (не абстрактного тиску, а обмеження можливості Росії заробляти на глобальному рівні).

"Тільки це буде мати вплив на Російську Федерацію і тільки це буде пришвидшувати фінал війни", - сказав Подоляк.

На його переконання, перехідна адміністрація Трампа усвідомлює це, і що РФ не є країна, яка може адекватно поводитися чи адекватно реагувати на певні пропозиції.

"Для того, щоб зробити дієву пропозицію, треба буде натиснути на Росію", - сказав Подоляк.

Водночас, радник керівника ОП сказав, що поки невідомо, коли Келлог приїде в Україну, але це обговорюється на комунікаційних майданчиках, на неформальних між Україною та США. Подоляк наголосив:

"Мені здається, що достатньо коректно пан Келлог себе поводить... Йдеться про те, що будь-яка пропозиція сьогодні, якщо не буде прийнята Росією, а вона не буде прийнята за тих обставин, які сьогодні склалися... не має сенсу".

Він повторив, що Росію треба через силу примушувати.

На його думку, в США розуміють, що не можна йти на переговори, якщо у Росії переговорна позиція виключно передбачає капітуляцію України.

Окрім того, у Подоляка запитали про заяву президента Франції Еммануеля Макрона про реалістичні дискусії щодо територіальних питань.

Радник керівника ОП вважає, що треба спокійно реагувати на будь-які заяви, бо Франція є партнером України і суттєво допомагає.

"Якщо Росія залишає за собою певні території чи певні здобутки, не тільки територіальні, наприклад, безкарність за військові злочини - це буде стимулювати Росію до продовження агресії", - наголосив Подоляк.

Відтермінування візиту Келлога до України

Раніше агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела поширило інформацію, що Келлог відклав заплановану поїздку до Києва та інших європейських столиць. Спочатку 20 січня має відбутися інавгурація Дональда Трампа.

20 грудня речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що попередню дату візиту відставного генерала Кіта Келлога визначено. Передбачалося, що це відбудеться до інавгурації Трампа. В Україні мали намір донести інформацію до Кіта Келлога, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою Дональда Трампа шляхів до досягнення справедливого миру.

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