Причини такого рішення невідомі.

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні генерал Кіт Келлог відклав заплановану поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Як раніше повідомляло видання, Келлог спочатку планував поїздку до Києва для зустрічі з українською владою на початку січня. Його команда також організовувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижем.

"Але поїздка, яка стала б першим візитом нових посадовців адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада, була відкладена. Тепер очікується, що Келлог вирушить в Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата поки що не визначена", - ідеться в статті.

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При цьому, вказує Reuters, поки незрозуміло, чому Келлог відкладає поїздку.

Дональд Трамп і Україна

Трамп неодноразово заявляв під час передвиборчої кампанії, що він може розв'язати війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду і називав це питання своїм ключовим пріоритетом.

Водночас раніше ЗМІ писали, що команда Трампа досі перебуває в процесі обговорення своєї стратегії.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обраний президент США Дональд Трамп здатний зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Однак, за його словами, небезпека полягає в тому, що після закінчення терміну повноважень Трампа Путін зможе напасти знову.

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