В Україні мають намір донести інформацію до Кіта Келлоґа, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою Дональда Трампа шляхів до досягнення справедливого миру.

Дату візиту відставного генерала Кіта Келлоґа, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спеціального представника з питань України та Росії, до України визначено. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий.

"Ми залучені як зовнішньополітичне відомство до підготовки візиту спеціального представника генерала Кіта Келлоґа до України. Попередньо визначена дата візиту. Цю дату я називати не буду з безпекових міркувань", - сказав Тихий.

Речник підтвердив, що в Україні чекають на візит генерала Келлоґа і будуть раді його приймати

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"Будемо раді провести з ним спілкування, дискусію і донести свою точку зору. Насамперед донести інформацію з українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою шляхів до досягнення справедливого миру", - сказав Тихий.

Кіт Келлоґ відвідає Україну - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Київ на початку січня прибуде майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлоґ.

Зазначалося, що цей візит відбудеться ще до інавгурації Дональда Трампа.

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