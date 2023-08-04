Зустріч планують відвідати представники понад 30 країн.

В Офісі президента розповіли, представники яких країн відвідають Саудівську Аравію для участі у зустрічі щодо миру в Україні. Також стало відомо, чого можна очікувати від саміту. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Це поки що не саміт, а зустріч на рівні радників з безпеки й відповідних зовнішньополітичних радників чи політичних директорів відповідних МЗС. Це друга подібна зустріч. Перша відбулася у Копенгагені 24 червня. Тоді взяли участь рівно п'ятнадцять країн", - розповів він.

За словами представника ОП, цього разу зустріч відбудеться у Джедді в Саудівській Аравії, а участь у ній планують взяти понад 30 країн.

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Він додав, що наразі підтвердження від деяких країн все ще надходять, тому точну їхню кількість поки назвати неможливо.

"Якщо говорити по конкретних країнах, то, так, там будуть представники країн глобального Півдня. Зокрема Індія буде представлена так само, як і на минулій зустрічі, і навіть на більш високому рівні. Щодо Китаю, КНР отримала запрошення взяти участь у цій зустрічі", - сказав Жовква.

Він уточнив, що на цій зустрічі Україна хоче затвердити із її учасниками формулювання десяти пунктів формули миру.

"Формулювання, яке було б прийнятним для кожної країни-учасниці… Не секрет, що позиції деяких країн щодо тих чи інших пунктів є різними. Деякі країни висловлювали власні пропозиції щодо того, як досягти миру в Україні", - додав заступник голови ОП.

Він нагадав, що були пропозиції Китаю, Бразилії та африканських держав щодо мирного плану, відтак Україна збирала реакцію кожної з цих країн на кожний з пунктів формули миру.

"Наше завдання за результатами цієї зустрічі затвердити прийнятне для кожної країни-учасника формулювання кожного з цих пунктів. Це вже суттєве досягнення", - зауважив Жовква.

Крім того, на цій зустрічі планують обговорити, де і коли може відбутися сам саміт формули миру вже на рівні лідерів.

Україна наразі веде перемовини щодо цього та має декілька варіантів місць та часу проведення такого саміту.

"Сподіваємось, що такий інавгураційний саміт відбудеться невдовзі. Ми хочемо, щоб він відбувся восени. За ним має відбутися низка окремих зустрічей по окремих пунктах формули миру. Тому ще одне завдання – це, власне, розподілити, скажімо так, відповідальність між країнами-учасницями щодо тих чи інших пунктів", - пояснив посадовець.

Зокрема, у цьому аспекті буде враховано те, що деякі країни не захочуть займатися всіма пунктами, однак захочуть взяти на себе координацію по одному чи двом пунктам.

"Це також нормально, і у нас є відповідні попередні пропозиції держав. Будемо обговорювати це у Джедді", - сказав Жовква.

Він також наголосив, що Україна не допускає ймовірність якихось змін у 10 пунктах формули миру - вони структурно залишаться такими, якими були виголошені президентом України Володимиром Зеленським торік в Індонезії, під час саміту G20.

"Це будуть ті самі десять пунктів. Але власне розуміння формулювання може бути змінене, адаптоване, щоб кожна з країн це підтримала… Усі раціональні пропозиції, які не суперечать національним інтересам України, безумовно, Україною приймаються", - уточнив заступник очільника Офісу.

Водночас, видання Politico із посиланням на власні джерело повідомляє, що метою майбутньої зустрічі у Джедді є об’єднання країн "глобального Півдня", зокрема Індії, Бразилії та Південної Африки, а також країни Євросоюзу, США та Канаду навколо зусиль України щодо реалізації формули миру.

Зокрема, Бразилія та Індія не завжди мали чітку позицію щодо війни Росії проти України.

Також зазначається, що представників Росії на зустрічі у Саудівській Аравії не буде.

За словами співрозмовника видання, Аравія відіграла "дуже активну роль" на попередній такій зустрічі в Копенгагені, а тепер стане господарем цього заходу та претендуватиме на роль "дипломатичного натхненника".

Також повідомляється, що європейські країни, ймовірно, зберуться разом напередодні зустрічі, щоб досягти згоди щодо певних меседжів.

"Важливо те, що ми маємо результат, який буде прийнятним для українського народу", - сказав один із європейських чиновників.

Формула миру для України

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20. Там президент України Володимир Зеленський виступив із промовою та презентував українську формулу досягнення миру, яка складається із 10 пунктів.

Це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

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