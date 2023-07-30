Третім етапом узгодження Формули миру стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру відбудеться незабаром у Саудівській Аравії.

Як зазначається на сайті президента, про це Єрмак повідомив у своєму виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбулося в Івано-Франківську.

Він підкреслив, що з метою реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського українська сторона використовує трифазну структуру.

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Перша фаза - це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули; друга - Україна ініціює зустрічі радників з національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану.

"Першу таку зустріч ми організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме саудівське місто. Ми дякуємо обом королівствам за лідерство й рішучу підтримку українських ініціатив", - сказав Єрмак.

Він також зауважив, що Україна прагне залучити якомога ширше коло країн, які поважають міжнародне право та Статут ООН.

Третім етапом узгодження Формули миру, за словами керівника ОП, стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

"Українська Формула миру містить десять основоположних пунктів, впровадження яких дасть змогу не лише забезпечити мир для України, а й створити механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі", - зауважив Єрмак.

За його словами, кожен пункт Формули миру Зеленського сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн майже на щотижневій основі.

"Ми глибоко переконані, що саме український мирний план має бути взятий за основу, тому що війна точиться саме на нашій землі. Водночас у процесі консультацій з усіма зацікавленими сторонами ми прагнемо врахувати думки та позиції, що не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН", - наголосив Єрмак.

Переговори в Саудівській Аравії: що відомо

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. А от Росії серед гостей не буде.

Мета цих перемовин - зміцнення міжнародної підтримки вимог України щодо встановлення миру. Країну-окупанта на цю зустріч не запросили, адже країни Заходу вважають, що її відсутність сприятиме консолідації міжнародної підтримки українського мирного плану.

Переговори, в першу чергу, будуть спрямовані на те, аби заручитися підтримкою плану Києва з боку тих держав, які ще досі нейтральні щодо цього.

Очікується, що переговори відбудуться 5-6 серпня у Джидді. Учасниками стануть представники 30 країн. Участь у заході вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, а також Польща та інші країни Євросоюзу. Очікується, що до них долучиться і представник США Джейк Салліван.

За даними дипломатичних джерел видання, Саудівську Аравію обрали місцем проведення переговорів частково для того, аби спробувати переконати Китай також взяти участь у зустрічі.

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