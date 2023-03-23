Там заявили, що чекають від України поступок щодо закону про освіту.

В Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана натякнули, що не схвалять вступ України до Євросоюзу без поступок щодо українського закону про освіту.

Як повідомляє видання Telex, про це сказав його представник Гергей Гуйяш. Він зазначив, що Угорщина буде готова підтримати членство України лише у разі, якщо вона "забезпечить використання мови закарпатських угорців".

При цьому він сказав, що угорський уряд хотів би покращити відносини з Києвом, але це стане можливим тільк тоді, коли українська влада внесе зміни до закону про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує використання угорської мови.

Відео дня

Відносини Угорщини і України

Відносини двох країн зіпсувалися після ухвалення в Україні закону про освіту, який передбачає, що освітній процес буде проходити державною мовою. В Будапешті порахували, що це утискає права закарпатських угорців, і почали вимагат скасування цього закону.

З цієї причини угорська влада з 2017 року блокує проведення засідань комісії Україна-НАТО. Але 21 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше за шіст років вирішив скликати засідання цієї комісії, недивлячись на незгоду Угорщини.

Вас також можуть зацікавити новини: