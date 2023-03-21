Раніше видання Index з посиланням на повідомлення уряду поінформувало, що Сійярто заблокував заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна.

Після розголосу довкола повідомлення уряду Угорщини про те, що країна блокуватиме рішення ЄС щодо ордеру на арешт Путіна у Кабміні Орбана зробили окрему заяву.

У Twitter держсекретар з міжнародних комунікацій і зв'язків у відомстві прем'єра Золтан Ковач назвав поширену у ЗМІ заяву уряду "фейковою новиною".

"Про фейкові новини про те, що Угорщина "наклала вето" на позицію ЄС щодо ордера МКС на арешт Володимира Путіна: Угорщина визнала рішення МКС і не бажає його жодним чином коментувати. Проте, якщо високий представник чи будь-яка держава-член захоче зробити заяву, Угорщина не заперечуватиме", - написав Ковач.

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Раніше видання Index з посиланням на повідомлення уряду поінформувало, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заблокував заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.

У заяві зазначається, що глава МЗС не накладав вето на спільну заяву щодо ордера на арешт Путіна, а "виступив проти резолюції, яку головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мав намір видати від імені всіх країн-членів ЄС".

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна і дитячого обмудсмена Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у насильницькій депортації українських дітей до РФ.

Путіна можуть затримати на вимогу трибуналу в будь-якій з 123 держав світу, що ратифікували Римський статут. Як зауважив головний прокурор МКС, Путін постане перед судом незалежно від того, чи визнає РФ це рішення.

Щодо ордеру щодо Путіна вже позитивно висловилась Німеччина.

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