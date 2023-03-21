Угорський міністр сказав, що зустрівся зі Столтенбергом, який і повідомив йому про засідання комісії попри позицію Будапешта.

НАТО скликає зустріч комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, проведення яких Угорщина успішно блокує останні шість років.

Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з генсегом НАТО Єнсом Столтенбергом, передає угорське видання Infostart. Угорський міністр сказав, що він зустрівся зі Столтенбергом, який і повідомив йому про засідання комісії в рамках зустрічі голів МЗС країн НАТО 4-5 квітня попри позицію Будапешта.

"Генсек НАТО оголосив, що скличе цю зустріч під час засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО 4-5 квітня, незважаючи на незгоду Угорщини", - сказав Сійярто.

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На думку угорського міністра, це порушує єдність НАТО і процедуру одностайності. Він визнав, що Угорщина нічого не може зробити проти цього, тому візьме до відома рішення Столтенберга.

Сійярто також повідомив, що Столтенберг обговорив з ним питання про захист угорської меншин в Україні. Саме з цієї причини Будапешт кілька років блокує засідання комісії на рівні міністрів. На цьому фоні Сійярто заявив, що його країна не підтримає жодного інтеграційного кроку України до НАТО чи Євросоюзу, "поки не будуть відновлені права угорської нацменшини, які були станом на 2015 року і раніше".

Комісія Україна-НАТО й Угорщина

Влада Угорщини заблокувала ці засідання у 2017 році. Причиною такого рішення Будапешт назвав ухвалений в Україні закон про освіту, який передбачає, що обов'язковою мовою навчального процесу є державна. Угорщина вважає, що це нібито утискає права закарпатських угорців.

Пару місяців тому в угорському МЗС підтвердили, що уряд Віктора Орбана буде перешкоджати участі Києва у засіданнях комітету НАТО-Україна. А 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт готовий розблокувати проведення зустрічей Комітету Україна-НАТО на рівні міністрів, але якщо Україна виконає вимогу щодо прав угорських меншин.

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