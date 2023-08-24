Цей напрямок роботи очолив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Верховна Рада України ухвалила Постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань підготовки проекту основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації.

За відповідний проект постанови №9617 проголосували 264 народних депутата. Постановою передбачається визначити п’ять основних завдань ТСК.

Серед них, зокрема розробка проекту основних засад цієї державної політики; підготовка звернень та заяв ВР до Парламентської Асамблеї Ради Європи, ПА ОБСЄ, урядів та парламентів держав світу з питань діяльності Тимчасової спеціальної комісії.

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До складу ТСК увійшло 11 народних депутатів. Очолив її народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин. Також у складі комісії, зокрема народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович, народні депутати від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, Микита Потураєв та Богдан Яременко.

Строк діяльності ТСК - один рік з дня її утворення. Звіт Комісії про виконану роботу передбачається заслухати на пленарному засіданні ВР не пізніше шестимісячного строку з дня її утворення.

У пояснювальній записці до відповідного проекту постанови зазначається, що українська політика щодо Росії має бути спрямована на довгострокове усунення військово-політичних загроз для Української Державності.

"Така політика може бути розроблена лише у тісній взаємодії з національними рухами автохтонних колонізованих народів РФ як єдиної сили всередині РФ, яка прагне поразки своєї держави та встановлення довгострокового миру", - йдеться у тексті.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як писав УНІАН, раніше голова комітету ЄС з військових справ генерал Роберт Брігер заявив, що "залишається під питанням, чи можна відновити повний суверенітет України наявними в розпорядженні засобами".

"Хотілося б, щоб ця війна закінчилася військовим успіхом України, але дати такий прогноз не можна", - сказав він.

Брігер також стверджує, що окупаційна армія здатна продовжувати воювати в Україні "ще дуже тривалий час".

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