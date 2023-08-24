За його словами, Росія може ще довго воювати в Україні.

Голова комітету ЄС з військових справ генерал Роберт Брігер заявив, що "залишається під питанням, чи можна відновити повний суверенітет України наявними в розпорядженні засобами".

"Я б також з обережністю поставився до прогнозів прориву українських військ через російські лінії оборони", – додав Брігер в інтерв'ю газеті Die Welt.

За його словами, Україна має у своєму розпорядженні невелику кількість бригад, тоді як у Росії "були місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії".

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"Хотілося б, щоб ця війна закінчилася військовим успіхом України, але дати такий прогноз не можна", – переконаний генерал.

Голова комітету ЄС з військових справ стверджує, що окупаційна армія здатна продовжувати воювати в Україні "ще дуже тривалий час".

"До того ж Росія володіє величезною масою зброї і гігантськими потенційними резервами особового складу", – підсумував він.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 серпня бійці 47-ї ОМБР підтвердили, що прорвалися в Роботине, яке було для ЗСУ найбільшою перешкодою в просуванні в бік Токмака.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що українські бійці продовжують звільняти свої території "на методичній, системній основі".

За останніми даними ЗСУ звільнили вже 43 квадратних кілометри довкола Бахмута.

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