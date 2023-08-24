Голова комітету ЄС з військових справ генерал Роберт Брігер заявив, що "залишається під питанням, чи можна відновити повний суверенітет України наявними в розпорядженні засобами".
"Я б також з обережністю поставився до прогнозів прориву українських військ через російські лінії оборони", – додав Брігер в інтерв'ю газеті Die Welt.
За його словами, Україна має у своєму розпорядженні невелику кількість бригад, тоді як у Росії "були місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії".
"Хотілося б, щоб ця війна закінчилася військовим успіхом України, але дати такий прогноз не можна", – переконаний генерал.
Голова комітету ЄС з військових справ стверджує, що окупаційна армія здатна продовжувати воювати в Україні "ще дуже тривалий час".
"До того ж Росія володіє величезною масою зброї і гігантськими потенційними резервами особового складу", – підсумував він.
Війна в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв УНІАН, 22 серпня бійці 47-ї ОМБР підтвердили, що прорвалися в Роботине, яке було для ЗСУ найбільшою перешкодою в просуванні в бік Токмака.
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що українські бійці продовжують звільняти свої території "на методичній, системній основі".
За останніми даними ЗСУ звільнили вже 43 квадратних кілометри довкола Бахмута.