Проведення часткової мобілізації в Росії спричиняє соціальні розломи.
Про це йдеться у новій доповіді аналітиків ISW.
За даними ISW, нерівномірне проведення часткової мобілізації у РФ спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.
Аналітики вказали на те, що міністерство оборони РФ підтвердило, що мобілізація в Московській області завершилася 17 жовтня, а російське цивільне населення продовжує висловлювати своє невдоволення мобілізацією.
Також аналітики зазначили, що Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але, за оцінкою ISW, залишається дуже малоймовірним, що країна вступить у війну на боці Росії.
Крім цього, в інституті зазначили, що російські війська провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня з метою відновлення втрачених позицій. Аналітики припустили, що росіяни можуть зберігати територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх українських контрнаступів. Також аналітики зазначили, що російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута й Авдіївки.
Експерти констатували, що російські війська продовжували завдавати удари по критично важливих об'єктах української цивільної інфраструктури з використанням авіації, ракет і безпілотників.
У доповіді також зазначається, що чинні та колишні посадовці США підтвердили, що члени іранського Корпусу вартових ісламської революції перебувають в окупованому Росією Криму для навчання російських військових використанню придбаних ними іранських безпілотників.
В доповіді ISW зазначалося, що українські сили продовжували завдавати удари по російських наземних лініях зв'язку та складах боєприпасів у центральній частині Херсонської області.
В свою чергу російські окупаційні чиновники намагаються стимулювати українських громадян, які перебувають в окупації на півночі Херсонської області, до втечі в Росію у зв'язку з просуванням українських сил, і окупаційна влада може все частіше змушувати українських цивільних осіб переселятися далі за лінію фронту або в Росію в найближчі дні.
Мобілізація в Росії
21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.
У Міноборони РФ планували призвати до 300 тис. російських військовослужбовців. Але коли в ЗМІ почала з'являтися інформація, що новобранців перекидають без підготовки на передову, мобілізація сповільнилася.
Крім того, російські чоловіки в перші дні часткової мобілізації масово покидали РФ, виїжджаючи до Грузії, Казахстану, Монголії.
На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинять, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.