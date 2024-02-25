Спілкування тоді пройшло у "різних тональностях".

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у 2019 році.

Про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо його зустрічі з Путіним у 2019 році: про що вони розмовляли і що узагалі відбувалося на цій зустрічі.

"У нас була довга бесіда. В різних тональностях. Я йому говорив про те, що "Мінські угоди" не спрацюють. Бо сама тематика відведення військ впродовж лінії зіткнення не працююча. Я йому пояснював з цифрами, дуже конкретними. У мене вже був досвід, я проїхав тоді контактну лінію… Пам’ятаєте, у нас були перші кроки відведення. І я йому показував, що "подивися загальні цифри, за який час ми відвели". Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити", - розповів глава держави.

Він додав, що це означало би 20 років перебування у стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилася. "Дуже довго про це говорили, торгувалися", - сказав Зеленський.

Другим питанням, яке вони обговорювали, розповів президент, був газ. "Про суд, який ми виграли. Але ж ви знаєте, як вони реагують на виграні процеси. І там було акцептування того, що вони все ж таки передадуть гроші нам. Ми отримали тоді гроші", - зауважив він.

Крім того, третім питання був обмін. "Тоді ми поміняли більше 100 людей", - нагадав Зеленський.

Також, додав він, Путін "постійно порушував питання ceasefire". "Але як це може спрацювати, тощо, ми з вами потім вже побачили. Кілька місяців щось там спробувало працюватись. Але усе одно потім були втрати", - сказав президент.

Ймовірність переговорів з Путіним

Як повідомляв УНІАН, під час прес-конференції сьоголні, 25 лютого, Зеленський заявив, що з наразі не бачить ймовірності переговорів з Путіним. Він зауважив, що з Путіним наразі неможливо сідати за стіл перемовин, адже він не бажає чути нікого і нічого.

"Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання у юридичній та політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін - УНІАН) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому, повинна бути справедливість у цьому питанні", - зазначив Зеленський.

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