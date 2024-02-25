Наразі український лідер не бачить передумов для діалогу з диктатором про мир.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з наразі не бачить ймовірності переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як заявив Зеленський під час прес-конференції у неділю, 25 лютого, з Путіним наразі неможливо сідати за стіл перемовин, адже він не бажає чути нікого і нічого.

"Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання у юридичній та політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін - УНІАН) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому, повинна бути справедливість у цьому питанні", - зазначив Зеленський.

Він також заявив, що Україна не програє у цій війні, адже найважче було два роки тому. Президент наголосив, що у нас "немає альтернативи не перемогти".

"Що таке "Україна програє"? Нас не буде, не буде нашого існування. Нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя", - зазначив він.

Втім, розвиток ситуації на полі бою, зокрема у питаннях втрат, залежить від партнерів та їхньої підтримки. Зеленський зауважив, що Путін наразі планує залишатися на чолі Росії до 2030 року. "Ми б хотіли закінчити з ним раніше", - додав Зеленський.

Переговори з РФ - останні новини

На початку цього року представник Китаю в ООН заявив, що РФ і Україна повинні "активізувати взаємодію", щоб почати переговори найближчим часом. Він сказав, що Китай "завжди виступає за мир і діалог".

Однак в Офісі президента України неодноразово підкреслювали, що Україна може почати переговори з РФ, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок спростувала заяви про те, що західні країни перешкоджають переговорам України з РФ.

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