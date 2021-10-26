Санкційні списки "просто продавали", вважає очільник фракції "СН".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що "помилки" в санкційних списках Ради національної безпеки і оборони робилися за хабарі.

Про це він сказав на телеканалі "Україна 24".

За його словами, за кожну таку "помилку" корумповані правоохоронці хотіли від 100 до 300 тисяч доларів.

"Вже приходять різного роду ці люди, які кажуть, що приходили корумповані співробітники правоохоронних органів і пропонували від 100 до 300 тис. доларів – за мзду припуститися помилки, щоб вони могли спокійно переміщатися за кордон і не мати проблем. Ось і вся історія. Просто продавали цей список, ось і все", – заявив він.

Читайте такожМати керівника Апарату РНБО купила у власного сина нерухомості на 1,7 мільйона гривеньНа думку Арахамії, "випадкових помилок там не було взагалі".

Нагадаємо, 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи про санкційні списки контрабандистів і "злодіїв у законі", повідомив: "На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, була свідома або несвідома помилка щодо 108 осіб, яку ми вже виправили".

За словами Данілова, вісім співробітників міністерства внутрішніх справ, які були причетні до оформлення відповідних документів, були покарані.

Зокрема, частина з них була звільнена з лав МВС, а дві людини були переведені на нижчі посади.

Крім того, було прийнято рішення провести додаткову перевірку дев'яти осіб з вищезазначених списків.

"Щодо кримінальних авторитетів робота триває. Ми сьогодні отримали звіт, де вони сьогодні знаходяться. З 17 "злодіїв у законі", які були під санкціями, поки жоден не перебуває на волі. Частина з них покинула територію України, а інша частина – в СІЗО", – додав секретар РНБО.

Автор: Надя Пришляк