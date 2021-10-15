Вісім співробітників Міністерства внутрішніх справ, які були причетні до оформлення відповідних документів, були покарані.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що 108 осіб були помилково внесені до санкційних списків контрабандистів і "злодіїв у законі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов повідомив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, була свідома чи несвідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили", - сказав він.

За словами Данілова, вісім співробітників Міністерства внутрішніх справ, які були причетні до оформлення відповідних документів, були покарані.

Зокрема, частина з них була звільнена з лав МВС, а двоє людей були переведені на нижчі посади.

Крім того, було ухвалено провести додаткову перевірку 9 осіб із вищезгаданих списків.

"Щодо кримінальних авторитетів робота продовжується. Ми сьогодні отримали звіт, де вони сьогодні перебувають. Із 17 "злодіїв у законі", які були під санкціями, наразі жоден не перебуває на волі. Частина з них покинула територію України, а інша частина - у СІЗО", - додав секретар РНБО.

Санкції проти "злодіїв у законі" та "кримінальних авторитетів"

14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 "злодіїв у законі". З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".

Станом на 4 червня з України вислали 34 "злодіїв у законі" та 69 "кримінальних авторитетів" із санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони.

Автор: Антоніна Доломанжи