Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що 108 осіб були помилково внесені до санкційних списків контрабандистів і "злодіїв у законі".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов повідомив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.
"На превеликий жаль, у рішеннях РНБО, які готувалися раніше, була свідома чи несвідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили", - сказав він.
За словами Данілова, вісім співробітників Міністерства внутрішніх справ, які були причетні до оформлення відповідних документів, були покарані.
Зокрема, частина з них була звільнена з лав МВС, а двоє людей були переведені на нижчі посади.
Крім того, було ухвалено провести додаткову перевірку 9 осіб із вищезгаданих списків.
"Щодо кримінальних авторитетів робота продовжується. Ми сьогодні отримали звіт, де вони сьогодні перебувають. Із 17 "злодіїв у законі", які були під санкціями, наразі жоден не перебуває на волі. Частина з них покинула територію України, а інша частина - у СІЗО", - додав секретар РНБО.
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Санкції проти "злодіїв у законі" та "кримінальних авторитетів"
14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 "злодіїв у законі". З них 542 – це громадяни іноземних країн і 15 – громадяни України.
Крім того, РНБО застосувала санкції проти 111 так званих "кримінальних авторитетів".
Станом на 4 червня з України вислали 34 "злодіїв у законі" та 69 "кримінальних авторитетів" із санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони.