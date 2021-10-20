Депутати влаштували перепалку в прямому ефірі ток-шоу.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і соратник Медведчука, член ОПЗЖ Вадим Рабінович посварилися в студії політичного ток-шоу. Примітно, що ще вчора Рабінович замість роботи в Раді поїхав до Москви і показав фото з Кремля.

Перепалка між депутатами сталася в прямому ефірі каналу "Україна 24".

Спочатку Рабінович почав критикувати владу за ухвалені закони й численні скандали, в тому числі зі "слугою" Галиною Третьяковою. Після він запропонував "поцілувати Медведчука в одне місце" нібито за газ по $175.

"Що пропонує цей політичний союз? Каже: "Давайте підемо до Путіна, поцілуємо його в усі місця, візьмемо газ по $100 і все заживемо добре"... Ви відстали на сім років", - відповів Арахамія Рабіновичу, нагадавши про загиблих унаслідок російської агресії.

Як повідомляв УНІАН, у Раді вже прокоментували поїздку Рабіновича до Москви і мають намір обговорити її на засіданні регламентного комітету. Напередодні одіозний член ОПЗЖ похвалився зустрічами в Кремлі й побував в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

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Автор: Віолетта Орлова