Наступного тижня Олексія Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України.

Наступного тижня в Україні можуть замінити міністра оборони, а також призначити нового міністра культури замість Олександра Ткаченка, відставку якого Верховна Рада схвалила наприкінці липня.

Про це пише Українська правда із посиланням на джерела в команді президента. Зазначається, що потенційним кандидатом на посаду міністра культури та інформаційної політики розглядається колишня керівник Українського культурного фонду Юлія Федів.

Стосовно заміни міністра оборони, джерела УП зазначають, що планується внесення в Раду пропозиції про звільнення Олексія Резнікова та призначення замість нього чинного керівника Фонду держмайна Рустема Умерова.

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Водночас народний депутат України Ярослав Железняк також повідомив, що "новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде Юлія Федів".

"Голосування на наступному тижні. Якщо я не помиляюсь, з її призначенням вийде уряд з найбільшою кількістю жінок в історії України. 28% або 6 із 21 членів КМУ. Гарна кандидатура", - зазначив він.

Що відомо про Юлію Федів

Юлія Федів очолювала "Український культурний фонд" у 2018-2021 роках. Упродовж липня 2021 року - червня 2022 року вона була директоркою ГО "Громадське телебачення". У вересні 2021 року Федів повідомила, що проти неї порушене кримінальне провадження через нібито 57 млн грн збитків УКФ.

Зміна міністра оборони - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня нардеп Ярослав Железняк розповів про плани змінити керівництво Міноборони. За його словами, нинішній очільник відомства Олексій Резніков, імовірно, буде призначений послом до Великої Британії, а Міноборони очолить голова Фонду держмайна Рустем Умеров. За словами Железняка, посольства вже попереджені про зміну глави Міноборони .

У вересні 2022 року Верховна Рада призначила тодішнього народного депутата Рустема Умерова головою Фонду державного майна України. Він замінив на цій посаді Дмитра Сенниченка, якого парламент звільнив 17 лютого того року.

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