Рішення підтримав 321 народний депутат.

Верховна Рада України поставила крапку в питанні звільнення Олександра Ткаченка. Парламентарі схвалили його відставку з посади міністра культури та інформаційної політики.

Зазначається, що за це рішення проголосував 321 народний депутат. При цьому "проти" виступили лише два депутата.

Як зазначив у своєму дописі в Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, питання призначення нового міністра "сьогодні не стоїть у порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні".

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Звільнення Ткаченка - що відомо

20 липня Олександр Ткаченко подав прем’єр-міністру Денису Шмигалю заяву про відставку. Він пояснив це рішення "хвилею непорозуміння щодо важливості культури під час війни". За його словами, і приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, аніж на дрони.

Президент України Володимир Зеленський того ж дня попросив Шмигаля розглянути заміну міністра Ткаченка.

Наступного дня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява від Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України "за власною ініціативою". Стефанчук повідомив, що ця заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

На своєму засіданні 26 липня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Ткаченка. Було зауважено, що питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховної Ради.

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