Він наголосив на необхідності реформування парламенту і змін до регламенту ВР.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Україні має бути смарт-парламент.

"Якщо ми будуємо з вами смарт-державу для наших дітей, то нам потрібен смарт-парламент для того, щоб будувати швидше та ефективніше", - зазначив Корнієнко на засіданні парламенту.

Корнієнко підкреслив, що парламент є місцем для дискусії, але мають бути змінені процедури, які були створені "за доби старої політики" з тим, щоб "законсервувати корупцію і брехню".

За його словами, необхідно змінити процедуру ухвалення рішень в парламенті, щоб його робота була ефективнішою.

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"Якщо ми з вами змінили карту України, скасували ганебні мораторії, відкрили ринки, то в нас має вистачити політичної волі та експертизи в реформуванні регламенту ВР", - наголосив Корнієнко.

Він зазначив, що якщо цього не буде зроблено, то підтримка парламенту падатиме ще більше.

Корнієнко підкреслив, що одне з головних завдань, яке перед ним ставить зокрема його політична сила та президент України, – це реформування парламенту.

"Це не перша реформа, для якої давно настав час, це не перша реформа, яка відкладалась роками до кращих часів, аж поки не настали гірші", - наголосив Корнієнко.

За його словами, настав час "реформувати нам самих себе".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати голосували за обрання першого заступника голови Верховної Ради. Пропонувалося дві кандидатури: Олександр Корнієнко від фракції "Слуга народу" і Софія Федина від фракції "Європейська солідарність".

За підсумками голосування першим заступником голови парламенту було обрано Олександра Корнієнка. За нього проголосували 256 народних депутатів.

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Автор: Надя Пришляк