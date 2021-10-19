Також передбачається розблокування підписання головою Верховної Ради закону про олігархів

Сьогодні народні депутати голосуватимуть за обрання першого заступника голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні буде продовжено розгляд питання про обрання першого заступника голови ВР, яке парламент розпочав розглядати 8 жовтня.

Є дві кандидатури: Олександр Корнієнко від фракції "Слуга народу" і Софія Федина від фракції "Європейська солідарність".

Також сьогодні на розгляді парламенту 12 проектів постанов, які передбачають скасування рішення ВР від 23 вересня про ухвалення закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

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В разі відхилення всіх цих проектів постанов розблоковується процес підписання головою ВР даного закону і він буде переданий на підпис президенту України.

Також сьогодні парламент розгляне ряд законопроектів, які стосуються діяльності Національного банку України.

Крім того, передбачається розгляд у першому читанні законопроектів щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноваження сільського, селищного, міського голови.

Також Рада розгляне сьогодні законопроект щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.

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Автор: Надя Пришляк