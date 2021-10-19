Ним став Олександр Корнієнко від фракції "Слуга народу". За його кандидатуру проголосували 256 народних депутатів.

Сьогодні на засіданні народні депутати обрали першого заступника голови Верховної Ради.

Ним став Олександр Корнієнко від фракції "Слуга народу". За його кандидатуру проголосували 256 народних депутатів. Не голосували в повному складі фракції "ОПЗЖ", "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина".

З фракції "СН" "за" проголосували 222 народних депутати, групи "Довіра" 17, групи "За майбутнє" 13, а також 4 позафракційних.

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Кандидатуру Корнієнка було запропоновано фракцією "СН". На сьогодні він є першим заступником голови фракції "СН" та головою партії "СН".

Ще один кандидат на посаду першого заступника голови Вверховної Ради Софія Федина, яку запропонувала фракція "Європейська солідарність", отримала підтримку 73 народних депутатів (за необхідного мінімуму 226 голосів).

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Автор: Надя Пришляк