Йдеться про нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського.

В Україні судитимуть чинного народного депутата, який не задекларував орендовану квартиру.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"У декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, який обвинувачується в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського.

Інші справи проти депутатів "Слуги народу"

3 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобовʼязав генпрокурора відкрити щодо народної депутатки із фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої справу стосовно її можливого незаконного збагачення.

Аллахвердієва отримала в подарунок майже 20 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливає, що його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки.

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