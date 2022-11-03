Ухвала Вищого антикорупційного суду не підлягає оскарженню.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобовʼязав генпрокурора відкрити щодо народної депутатки із фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої справу стосовно її можливого незаконного збагачення.

"ВАКС підтримав нашу скаргу і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої. Суд зобовʼязав Костіна зареєструвати провадження, і ця ухвала оскарженню не підлягає. Крім того, генпрокурора зобовʼязали повідомити суд про виконання рішення", – повідомляє Центр протидії корупції.

Також там заявили, що після відкриття провадження його мають передати в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у їхній заяві.

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"Ми виявили, що Аллахвердієва отримала в подарунок майже 20 млн грн та швейцарський годинник за 310 тисяч грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливає, що його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки", - зазначили в ЦПК.

Депутатка Аллахвердієва: що про неї відомо

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва приходила на засідання до Верховної Ради з елітною сумкою за 52 тисячі гривень, а також з годинником у діамантах за ціною автомобіля.

Також вона відома тим, що мимоволі стала фігуранткою скандалу у Раді: раптовий діалог стався між нардепами Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією у Миколаєві під час брифінгу, коли обидва вважали, що мікрофони вимкнені.

"Така піддута, звісно. Тюнинг too much. Загалом баба робоча, як корабельна сосна. Вона тут від*****ть триста зустрічей за 4 місяці і виграє. Вона така вживу, енергетика", - сказав Корнієнко Арахамії. Згодом він заявив, що мова йшла не про Аллахвердієву.