Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобовʼязав генпрокурора відкрити щодо народної депутатки із фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої справу стосовно її можливого незаконного збагачення.
"ВАКС підтримав нашу скаргу і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої. Суд зобовʼязав Костіна зареєструвати провадження, і ця ухвала оскарженню не підлягає. Крім того, генпрокурора зобовʼязали повідомити суд про виконання рішення", – повідомляє Центр протидії корупції.
Також там заявили, що після відкриття провадження його мають передати в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у їхній заяві.
"Ми виявили, що Аллахвердієва отримала в подарунок майже 20 млн грн та швейцарський годинник за 310 тисяч грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливає, що його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки", - зазначили в ЦПК.
Депутатка Аллахвердієва: що про неї відомо
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва приходила на засідання до Верховної Ради з елітною сумкою за 52 тисячі гривень, а також з годинником у діамантах за ціною автомобіля.
Також вона відома тим, що мимоволі стала фігуранткою скандалу у Раді: раптовий діалог стався між нардепами Олександром Корнієнком та Давидом Арахамією у Миколаєві під час брифінгу, коли обидва вважали, що мікрофони вимкнені.
"Така піддута, звісно. Тюнинг too much. Загалом баба робоча, як корабельна сосна. Вона тут від*****ть триста зустрічей за 4 місяці і виграє. Вона така вживу, енергетика", - сказав Корнієнко Арахамії. Згодом він заявив, що мова йшла не про Аллахвердієву.