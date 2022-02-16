На наступному засіданні до Кузьміних може бути застосований привід до суду.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, якого підозрюють у зловживанні впливом і отриманні хабаря, і його адвокат не з'явилися на судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку вже п'ятого судового засідання з'ясувалося, що в залі суду відсутні і нардеп Кузьміних, і його захисниця Лариса Криворучко.

Секретар судового засідання повідомила, що телефони нардепа і його адвоката були вимкнені, і тому вона не змогла додзвонитися, і що повістки на сьогоднішнє засідання були відправлені на їх електронні адреси.

Після цього суддя Олег Ткаченко зачитав клопотання від Криворучко, в якому та повідомляє, що у неї зламався телефон, а у нардепа Кузьміних телефону взагалі немає, тому що його вилучили детективи НАБУ при обшуку. І тому вона не знає, коли було призначено засідання.

Також вона повідомила суду, що сьогодні перебуває в Житомирській області в Андрушівському райсуді як потерпіла в адміністративній справі.

Своєю чергою суддя Ткаченко заявив, що суд не може вважати, що вона не була належним чином повідомлена про засідання.

Прокурор у справі Віталій Корзун запропонував суду за власною ініціативою ініціювати привід Кузьміних на засідання. На що суддя Ткаченко зазначив, що поки відсутній вичерпний перелік передумов для застосування приводу.

Також суддя заявив, що сьогодні в Секретаріат Верховної Ради і голові парламенту будуть направлені листи з проханням повідомити Кузьміних про наступне засідання, яке відбудеться завтра, 16 лютого, о 15.00.

Також він зазначив, що на наступному засіданні, у разі, якщо будуть вичерпані всі ресурси повідомити Кузьміних про час і дату засідання, суд розгляне більш дієві засоби для того, щоб Кузьміних з'явився на розгляд запобіжного заходу.

Справа Кузьміних: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці викрили Кузьміних на отриманні хабара в 558 тис. грн. За даними слідства, депутат отримав гроші за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

31 Січня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Ще 7 лютого ВАКС мав обрати Кузьміних запобіжний захід. Прокурор заявляв, що проситиме суд взяти нардепа під варту з альтернативою застави в розмірі майже 50 тис.грн. Засідання суду не відбулося, оскільки депутат не мав із собою паспорта.

8 лютого Кузьміних нібито поїхав за паспортом і не з'явився до суду. Суддя відмовив йому в участі в засіданні через відеоконференцзв'язок. Того ж дня Кузьміних прибув на засідання о 16:00. Після чого його адвокат заявила відвід секретарю судового засідання. Зрештою суддя оголосив перерву в засіданні до 11 лютого.

11 лютого суд не встиг до кінця заслухати позицію адвоката, і суддя Ткаченко оголосив перерву в засіданні до 14 лютого. 14 лютого адвокат Кузьміних заявила відвід судді Ткаченко.

15 лютого адвокату народного депутата Кузьміних Криворучко відмовили у відводі судді Ткаченка.

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