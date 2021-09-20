Франка-Вальтера Штайнмаєра в поїздці супроводжуватиме дружина.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з робочим візитом.

За даними відомства федерального президента, він полетить до Києва 6 жовтня на запрошення українського колеги Володимира Зеленського.

"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер (перша леді ФРН - УНІАН) відправляться в Україну 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського. Там вони візьмуть участь у заході до 80-річчя масових вбивств у Бабиному Яру", - йдеться в повідомленні.

Крім церемонії в Меморіальному центрі Голокосту заплановано також дискусії з учасниками заходу.

Читайте такожDie Welt: Штайнмаєр забув жертв нацистів в Україні, коли захищав "Північний потік-2""Детальнішу інформацію щодо програми відвідування буде опубліковано згодом", - зазначили у відомстві.

У липні 2021 року президент України Володимир Зеленський провів з Франком-Вальтером Штайнмаєром зустріч у межах візиту до Німеччини. Серед іншого співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України та прагненню України стати членом Євросоюзу й НАТО.

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Автор: Катерина Комолова