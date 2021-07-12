Окремо Зеленський розповів президенту Німеччини про антиолігархічний законопроект.

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту в Німеччину провів зустріч з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як передає прес-служба Офісу глави Української держави, співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Зеленський зазначив, що Україна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі.

Також президенти говорили про прагнення України стати членом Євросоюзу й НАТО та про шлях реалізації цієї мети. Прогрес України у здійсненні реформ та здобутки в захисті спільних європейських цінностей засвідчують готовність нашої держави до повноправного приєднання до європейської та євроатлантичної спільнот.

Читайте такожВечеря Меркель і Зеленського: у Бундестазі назвали теми зустрічі

Сторони обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

Окремо глава Української держави розповів Федеральному президенту Німеччини про антиолігархічний законопроект. Було зазначено, що реалізація положень цього акта разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні.

Зі свого боку Штайнмаєр наголосив, що цей закон має забезпечити більше прозорості та покращить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну.

Зеленський поінформував німецького колегу про поточну ситуацію з пандемією коронавірусної хвороби в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Євросоюзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

Під час зустрічі також було наголошено на важливості питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, чим активно займаються в обох країнах.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров