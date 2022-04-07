Пакет міститиме нові персональні санкції проти російських олігархів, військового та безпекового апаратів РФ.

Євросоюзу вдалося на другий день затвердити п’ятий пакет санкцій проти Росії.

Як і очікувалося, пакет міститиме нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового та безпекового апаратів РФ та ключових осіб з промислового та технологічного сектору.

Санкції наступні:

заборона імпорту вугілля;

заморожування рахунків банків Росії;

заборона на постачання зброї до Росії;

заборона заходу до портів ЄС судів під російським прапором;

заборона експорту високотехнологічних товарів;

заборона на діяльність транспортних компаній із Росії та Білорусі;

нові обмеження будуть запроваджені проти російських бізнесменів, журналістів, військових та співробітників служб безпеки, а також підприємства, пов'язані з війною в Україні.

Як повідомляє Євросоюз погодився заблокувати активи низки російських банків, запровадити ембарго проти РФ на поставки зброї та заборонити експорт низки товарів до країни-агресора. Останній оцінюється у 10 млрд євро і включатиме, зокрема, високотехнологічні товари.

Ембарго торкнеться низки інших товарів та сировини на суму 5,5 млрд євро щороку.

Раніше Європейський парламент закликає запровадити повне ембарго на російську нафту, газ, вугілля та ядерне паливо.

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