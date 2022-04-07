Євросоюзу вдалося на другий день затвердити п’ятий пакет санкцій проти Росії.
Як і очікувалося, пакет міститиме нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового та безпекового апаратів РФ та ключових осіб з промислового та технологічного сектору.
Санкції наступні:
- заборона імпорту вугілля;
- заморожування рахунків банків Росії;
- заборона на постачання зброї до Росії;
- заборона заходу до портів ЄС судів під російським прапором;
- заборона експорту високотехнологічних товарів;
- заборона на діяльність транспортних компаній із Росії та Білорусі;
- нові обмеження будуть запроваджені проти російських бізнесменів, журналістів, військових та співробітників служб безпеки, а також підприємства, пов'язані з війною в Україні.
Як повідомляє Євросоюз погодився заблокувати активи низки російських банків, запровадити ембарго проти РФ на поставки зброї та заборонити експорт низки товарів до країни-агресора. Останній оцінюється у 10 млрд євро і включатиме, зокрема, високотехнологічні товари.
Ембарго торкнеться низки інших товарів та сировини на суму 5,5 млрд євро щороку.
Раніше Європейський парламент закликає запровадити повне ембарго на російську нафту, газ, вугілля та ядерне паливо.