Інвестиції в економіку Росії теж заборонені.

Сполучені Штати Америки ввели новий пакет санкцій проти Росії. Він торкнувся банківського сектора країни-агресора і приватних осіб, включаючи дочок Володимира Путіна.

Як передає CNN, про свіжі обмеження на брифінгу розповів високопоставлений чиновник адміністрації президента Джо Байдена.

Санкції наклали на Сбербанк і його найбільший приватний банк Альфа-Банк. На поточний момент США повністю заблокували "більше двох третин російського банківського сектора".

У Білому домі також оголосили про заборону будь-яких нових інвестицій в економіку РФ. Це рішення буде введено в дію за погодженням з G7 і Європейським Союзом.

Обмеження торкнулися і приватних осіб, включаючи дочок Путіна. За даними ЗМІ, їх звуть Марія Воронцова і Катерина Тихонова. У США вважають, що у них можуть зберігатися активи президента РФ.

"У нас є підстави вважати, що Путін і багато його поплічників і олігархів приховують своє багатство, приховують свої активи за допомогою членів сім'ї, які вклали свої активи і своє багатство у фінансову систему США", — заявив чиновник Білого дому.

Індивідуальні санкції також торкнулися колишнього президента Росії Дмитра Медведєва і прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. На поточний момент США ввели обмеження, які стосуються понад 140 олігархів і їх сімей, а також 400 урядових чиновників РФ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: