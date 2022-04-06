Сполучені Штати Америки ввели новий пакет санкцій проти Росії. Він торкнувся банківського сектора країни-агресора і приватних осіб, включаючи дочок Володимира Путіна.
Як передає CNN, про свіжі обмеження на брифінгу розповів високопоставлений чиновник адміністрації президента Джо Байдена.
Санкції наклали на Сбербанк і його найбільший приватний банк Альфа-Банк. На поточний момент США повністю заблокували "більше двох третин російського банківського сектора".
У Білому домі також оголосили про заборону будь-яких нових інвестицій в економіку РФ. Це рішення буде введено в дію за погодженням з G7 і Європейським Союзом.
Обмеження торкнулися і приватних осіб, включаючи дочок Путіна. За даними ЗМІ, їх звуть Марія Воронцова і Катерина Тихонова. У США вважають, що у них можуть зберігатися активи президента РФ.
"У нас є підстави вважати, що Путін і багато його поплічників і олігархів приховують своє багатство, приховують свої активи за допомогою членів сім'ї, які вклали свої активи і своє багатство у фінансову систему США", — заявив чиновник Білого дому.
Індивідуальні санкції також торкнулися колишнього президента Росії Дмитра Медведєва і прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. На поточний момент США ввели обмеження, які стосуються понад 140 олігархів і їх сімей, а також 400 урядових чиновників РФ.
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