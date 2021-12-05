Велика війна. Навіщо Кремль задіяв шантаж повномасштабним вторгненням

Західні ЗМІ оприлюднили плани Кремля про вторгнення в Україну. Попри те, що карта зі стрілками не виглядає серйозним документом, це вже викликало реакцію і в Україні, і у світі, і в таких організаціях як НАТО. Які цілі переслідує Володимир Путін, підвищуючи ставки аж настільки?

Бомба, яка розірвалася. Такий ефект спричинив план повномасштабної російської атаки проти України, оприлюднений німецькою газетою "Більд". І, попри те, що видання вважається таблоїдом, а карта не нагадує серйозний документ, автор публікації переконує в її достовірності.

"Мої джерела - всередині розвідувальної спільноти НАТО та інших спецслужб західних держав", - розповідає автор статті про план нападу на Україну Юліан Репке.

Майже одночасно з німецьким виданням, американська "Вашингтон Пост" публікує схожі данні розвідки. Для повномасштабної атаки проти України планується залучити 175 тисяч військових, стверджують обидві газети, які вивчав ТСН.Тиждень. На такий рівень російські угруповання по периметру України вийдуть наприкінці січня 2022 року. А свіжа інформація про те, що росіяни почали підтягувати до своїх угруповань на кордоні з Україною польові шпиталі та склади з пальним, говорить сама за себе.

"Цього разу все інакше. І американські, і європейські, і українські оцінки збігаються у висновках про можливість повномасштабної війни в Європі", - запевняє автор статті про план нападу на Україну Юліан Репке.

Читайте такожЯк наступатиме ворог: BILD показало фази імовірного повномасштабного вторгнення РФ в Україну (мапа)План, який вивчив ТСН.Тиждень, розбитий на три фази. Кожна наступна буде реалізуватися в залежності від реакції Заходу на вторгнення. За словами Юліана Репке, перша фаза - окупація півдня від Маріуполя до Придністров'я.

Як дослідив ТСН.Тиждень, вона передбачає: морський десант південніше Одеси та оточення найбільшого портового міста. Повітряно-десантна операція в Херсонській області й блокування мостів через Дніпро.

В публікації "Більд" йдеться про те, що українська армія не зможе їх відбити, бо буде зв’язана артилерійськими ударами з окупованого Криму. Просування танкових частин з боку окупованого Донбасу в бік Кримського перешийку і далі до Придністров’я.

Друга фаза передбачає танкову атаку з північного сходу. Це допоможе прискорити капітуляцію Києва, що стане завершальною, третьою фазою операції.

Кремль розраховує на тиск Заходу, який буде зацікавлений в будь-який спосіб зупинити війну.

"Остаточне рішення Кремль ще не ухвалив. І ухвалення або не ухвалення рішення, а також, чи зупиниться Путін лише на першій фазі або піде далі, залежить від реакції Заходу та України на російські вимоги", - розповідає автор статті про план нападу на Україну Юліан Репке.

Читайте такожПоставки безпілотників Bayraktar не пов'язані з напруженістю між Україною і Росією - АнкараНе виключено, що Росія може використати Білорусь, як плацдарм. Або навіть долучити білоруські війська до прямої агресії. Мінський керманич сигналізує - він не проти.

"Я буду робити все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша Україна. Там народ наш! Ми будемо з Росією економічно та політично", - заявив нещодавно Олександр Лукашенко.

Одночасно риторика Кремля починає нагадувати ультиматум. Як спостерігав ТСН.Тиждень, Путін, майже синхронно з публікаціями плану окупації України, вперше вголос заявив, що саме означають його "червоні лінії" і що він насправді хоче отримати від Заходу. Москва вимагає офіційно, на папері, зафіксувати гарантії, що НАТО не просуватиметься на Схід. Сенс зрозумілий - не візьмете Україну до НАТО, не буде й війни.

"В діалозі зі Сполученими Штатами та їх союзниками будемо наполягати на розробці конкретних домовленостей, що виключають будь-які подальші поступи НАТО на схід. Особливо зазначу, що нам потрібні саме правові, юридичні гарантії", - заявив президент РФ Володимир Путін.

У відповідь американський президент навіть не намагається бути дипломатичним.

"Ніхто не диктуватиме мені жодних "червоних ліній"", - підкреслив Джо Байден.

Читайте такожНакопичення військ Росії біля кордонів України: генерал СБУ пояснив, до чого готується РФДо речі, публікація подібних планів, то вже елемент відповіді під назвою "ми знаємо кожен ваш рух". Наразі НАТО - найпотужніший у світі оборонний союз - відкидає ультиматуми Путіна. Заочна дискусія Кремля і Альянсу все більше нагадує риторику Холодної війни.

"Для нас абсолютно неприйнятне, що у Росії є сфера впливу. Що Росія буде диктувати, що робити і чого не робити її сусідам. НАТО поважає рішення... України вступити до НАТО, і ми сказали, що Україна буде членом НАТО", - нагадав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За спостереженнями ТСН.Тижня, в Україні щодо кремлівських ультиматумів - жодної паніки. Над планом вторгнення відверто глузують у соцмережах. Війна у нас йде вже вісім років. Ми пристосувалися. А час, коли Путін міг вести прогулянкові війни, минув ще у 2014-му.

Та й взагалі новий відкритий напад - навіть для божевільного Кремля - виглядає як реальне, але вкрай дороге задоволення. Утім, атакою є навіть цей дивний документ. Він вже допоміг Путіну розпочати шантаж планетарного масштабу і домогтися зустрічі з Байденом. Перемовини призначені на післязавтра. За словами американського лідера, розмова про Україну буде дуже довгою. І хай би якомога довше - нам треба виграти ще рік, а краще два - до запуску цілісної оборони країни.

Андрій Цаплієнко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter