Британський парламент прийняв це рішення одноголосно.

Депутати парламенту Великобританії одноголосно підтримали рішення про визнання голоду в Україні у 1930-х роках геноцидом українського народу.

Рішення не має на увазі ніяких конкретних кроків, воно було покликане стати посланням президенту РФ Володимиру Путіну у зв'язку з нападом на Україну, передає Бі-бі-сі. "СРСР винищив мільйони українців, заморивши їх голодом і примусовим переселенням, що нагадує сьогоднішній події в Україні, - підкреслила ініціатор рішення консерватор Полін Летхем. - Сталін у 30-ті роки, як Путін сьогодні, хотів знищити український народ".

"Проголосувавши за визнанням Голодомору геноцидом, ми відправимо Путіну і всьому світу дохідливе послання, що британський парламент підтримує Україну, і що ми не потерпимо військові злочини, минулі або нинішні", - зазначила Летхем.

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Вона нагадала, що багато країн, в тому числі Австралія, Канада, Ірландія і Бразилія вже визнали Голодомор геноцидом.

Визнання Голодомору в Україні геноцидом

Влада України багато років домагається від світу визнання голоду початку 1930-х років геноцидом українців. Так, наприкінці листопада 2022 року Голодомор геноцидом визнала Німеччина. А в травні цього року аналогічне рішення прийняли Франція і Словенія.

Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що вже 26 країн визнали Голодомор геноцидом українців, з яких 11 – за останній рік.

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