На це рішення парламенту Словенії вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

У вівторок, 23 травня 2023 року, парламент Словенії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. За це рішення проголосували 67 парламентарів, проти – 8.

Як повідомляє прес-служба Посольства України в Республіці Словенія, Державними Зборами країни було прийнято відповідну Декларацію з вшанування пам’яті масового вбивства голодом – геноциду в Україні.

"Відповідно до положень Декларації, парламент Республіки Словенія висловлює жаль з приводу "геноцидного характеру Голодомора, яким сталінський режим в 1932-33 роках знищив цілу верству населення та привів до відсутності основних продуктів харчування необхідних для виживання населення, засуджує геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців і завдали великих збитків основам українського суспільства, вшановує пам'ять всіх жертвам Голодомору, що постраждали в цій трагедії, і згадує всіх, хто загинув в результаті цих злочинних дій, засуджує та відкидає спроби спотворення історичних фактів, висловлює солідарність з тими, хто пережив Голодомор, та з їхніми родинами, зобов'язується зберігати пам'ять про всіх жертв цих навмисних, жорстоких і злочинних дій, зобов’язується сприяти усвідомленню трагічних історичних подій в Україні цього періоду", – йдеться у повідомленні.

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На це рішення парламенту Словенії вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний парламентарям Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує памʼять мільйонів українських жертв Голодомору – геноциду в Україні 1932-1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності", – написав глава держави у Twitter.

Визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу

17 травня Верхня палата парламенту Франції визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У березні таке рішення ухвалив парламент Ісландії. Того ж місяця Голодомор 1932-1933 років визнала геноцидом українського народу палата представників Бельгії.

У лютому прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила президенту Зеленському, що профільний комітет італійського парламенту визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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