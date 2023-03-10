Палата представників Бельгії (нижня палата федерального парламенту) визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter. "Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу", - зазначив він.
Зеленський подякував Бельгії за це рішення.
Визнання Голодомору геноцидом українського народу
Керівництво України закликало парламенти усіх країн визнати Голодомор сталінського режиму у 1932-1933 роках геноцидом українського народу.
За висновками вчених, жертвами Голодомору 1932-1933 років були від 4 до 10 млн українців.
8 листопада 2006 року Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Станом на початок лютого,Голодомор визнали геноцидом парламенти 19 держав, а також Європарламент.
Геноцидну природу Голодомору визнали Римо-католицька церква та Константинопольська православна церква.