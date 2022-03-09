Також британська влада посилить відповідальність за польоти російських літаків до Великобританії – тепер це буде кримінальним правопорушенням.

Великобританія оприлюднила сьогодні нові авіаційні санкції, що дозволяють їй затримувати будь-які російські літаки та забороняють експорт авіаційних або космічних товарів в Росію.

Як передає Reuters, заборона поширюється на будь-які літаки, що належать і експлуатуються будь-ким, пов'язаним з Росією, або підсанкційними фізичними або юридичними особами, і включатиме право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов'язаним з Росією.

"Заборона літаків під російським прапором у Великобританії та визнання їх присутності кримінальним злочином завдасть ще більшої шкоди Росії та наближеним до Кремля особам", - сказала міністр закордонних справ Ліз трас.

Як заявив міністр транспорту Грант Шаппс, британська влада вже заарештувала перший російський літак.

Шаппс повідомив, що зараз буде проведено розслідування того, хто є кінцевим власником літака.

"Один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування за останні кілька днів", - сказав Шаппс.

"Дуже важливо, щоб у нас були закони, що дозволяють це зробити", - додав міністр.

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