Великобританія оприлюднила сьогодні нові авіаційні санкції, що дозволяють їй затримувати будь-які російські літаки та забороняють експорт авіаційних або космічних товарів в Росію.
Як передає Reuters, заборона поширюється на будь-які літаки, що належать і експлуатуються будь-ким, пов'язаним з Росією, або підсанкційними фізичними або юридичними особами, і включатиме право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов'язаним з Росією.
"Заборона літаків під російським прапором у Великобританії та визнання їх присутності кримінальним злочином завдасть ще більшої шкоди Росії та наближеним до Кремля особам", - сказала міністр закордонних справ Ліз трас.
Як заявив міністр транспорту Грант Шаппс, британська влада вже заарештувала перший російський літак.
Шаппс повідомив, що зараз буде проведено розслідування того, хто є кінцевим власником літака.
"Один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування за останні кілька днів", - сказав Шаппс.
"Дуже важливо, щоб у нас були закони, що дозволяють це зробити", - додав міністр.
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