За добу 8 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 120 тисяч осіб і майже 15 тисяч транспортних засобів.

За минулу добу в Україну прибули 12 тисяч українців, які незабаром приєднаються до сил оборони.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України в Facebook.

"...За минулу добу в Україну прибули 14,5 тисяч осіб. Майже 12 тисяч з них - українці, які незабаром приєднаються до сил оборони. Пишаємося земляками, які їдуть захищати свою Батьківщину!",- зазначили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що за добу 8 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 120 тис.осіб і майже 15 тис. транспортних засобів. Показники свідчать, що пасажиропотік зменшився приблизно на 10% відносно попередньої доби.

У ДПСУ нагадали, що для перетину кордону з Європейським Союзом потрібно вибирати також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молдовою. "Зараз пункти пропуску з даними країнами майже порожні або завантажені мінімально", - пояснили прикордонники.

Повідомляється також, що за минулу добу на виїзд з України пройшли 106 тисяч осіб. Більшість з тих, хто виїхав - понад 75 тисяч осіб - перетнули кордон на україно-польській ділянці. В результаті цього на даному напрямку все ще зберігаються скупчення людей і автомобілів.

У ДПСУ також нагадали, що пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі (крім пункту пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною, який працює з 08.00 до 00.00).

"Прикордонники та митники докладають усіх можливих зусиль для прискорення оформлення осіб на виїзд з України та продовжують оформляти гуманітарну допомогу для українського населення та захисників України. До слова, за минулу добу на західних кордонах було оформлено майже 800 транспортних засобів з міжнародною допомогою", - йдеться в повідомленні.

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