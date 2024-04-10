Мобілізація-2024: про що йдеться в новому законі

Верховна Рада готується посилити мобілізацію. УНІАН розбирався, якими будуть нові правила мобілізації, хто додатково може поповнити лави ЗСУ, та які "пряники" й "батоги" придумали депутати для військовозобов’язаних.

Призов по новому

На придатних до служби чоловіків і (добровільно) жінок чекає базова військова служба замість призову. Передбачається, що вони навіть зможуть обрати рік проходження такої служби. Строки направлення, чисельність громадян України, які підуть на базову військову службу, а також обсяги видатків для забезпечення цього, визначатиме Кабмін.

Від базової військової служби звільняються студенти, які після вишу були атестовані для отримання офіцерського звання.

Строк базової військової служби у мирний час в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) – до п’яти місяців. З яких до трьох місяців - базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка. Під час дії воєнного стану строк служби складатиме до трьох місяців, з яких не менше одного місяця базової підготовки і до двох – підготовка фахова.

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Усі військовозобов’язані до військкомату без запрошення

Якщо мобілізаційний законопроєкт стане законом, то після підписання документу президентом України, протягом 60 днів з дня набуття чинності (орієнтовно – до липня), усі військовозобов’язані мають навідати свої військкомати (ТЦК та СП) для уточнення даних. Також це можна зробити через електронний кабінет військовозобов’язаного, створення якого є виключно добровільним.

"Бусіки" для ухилянтів

"Якщо ти не маєш права "жити повним життям"… Сиди вдома", - емоційно рефлексував голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім з приводу ухилянтів.

Нардепи з подвійною енергією вирішили взялися за реалізацію цієї тези. Планується законодавчо легалізувати вже легендарні "бусіки" для пошуку військовозобов’язаних, які не поспішають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оновлення даних чи проходження медкомісії.

Передбачається, що за зверненням керівника відповідного ТЦК та СП поліція здійснюватиме адміністративне затримання військовозобов’язаних, які не поспішають до військкоматів після отриманої повістки.

Досі поліцейські мали право затримувати на три (на практиці на більшу кількість) години тих військовозобов’язаних, щодо яких вже складено протоколи про адміністративне правопорушення. Тепер до цього переліку додалося і ігнорування повістки. Причому, з огляду на поширену практику ТЦК та СП, з повісткою частина військовозобов’язаних ризикує ознайомитися вже безпосередньо у самому військкоматі.

Якщо ж поліцейські не матимуть бажання/можливості ганятися за військовозобов’язаними, то керівник ТЦК поштою спрямовує особі, яка перебуває на обліку, вимогу з’явитися. Якщо ж ця вимога ігнорується, то запускається процедура обмеження ухилянтів.

Ухилянтам за кермо зась, але не всім і невідомо наскільки

Ті з військовозобов’язаних, кого поліцейські не знайшли, і які не матимуть найменшого бажання навідуватися до військкомату, стимулюватимуть в інший спосіб.

ТЦК та СП зможуть їх через суд позбавляти права керування авто до того часу, поки військовозобов’язані не навідаються до військкомату. Але мова не про всіх. Зможуть і далі легально кататися на власному авто чоловіки, для яких залізний кінь – основне джерело заробітку. Ймовірно, йдеться зокрема про таксистів. Крім них уникнуть обмеження чоловіки, які утримують осіб з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи.

Судовий позов військкомату завернуть, якщо військозобов’язаного не повідомили про обов’язок навідатися до ТЦК під особистий підпис.

А ось коли військовозобов’язаний зможе знову керували власним авто - не зрозуміло. Передбачається, що обмеження знімається після того, як він відвідає ТЦК та СП або "після відкликання вимоги ТЦК та СП", що створює додаткові корупційні ризики.

До речі, від судового блокування банківських рахунків ухилянтів депутати вирішили відмовитися, адже кількість охочих піти після такого ймовірного рішення в кеш дещо підросла.

Електронний кабінет лише добровільно

Як депутати обіцяли раніше, електронний кабінет військовозобов’язаного став справою виключно добровільною, а будь-які згадки про електронні повістки народні обранці прибрали. Але зі змісту документу все одно не зрозуміло, чи лишилася ідея з електронними повістками на звалищі історії.

"Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста", - зазначається у законопроєкті.

Разом з тим, військовозобов’язані мають повідомити ТЦК та СП номер телефону та електронної пошти (за наявності). І навряд військкомат збирає ці дані просто для колекції. Тобто, ймовірно, надалі варто очікувати на зміни, які стосуватимуться процедури оповіщення військовозобов’язаних.

Військовий квиток завжди з тобою і нові повноваження ТЦК

В разі схвалення законопроєкту, ще одним "другом" військовозобов’язаного стане військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Його потрібно буде тримати завжди з собою і пред’являти на вимогу представника ТЦК та СП. Наразі перевіряти наявність будь-яких документів може виключно поліція.

Відстрочка за постійний догляд лише членам сім’ї

Після тривалих дискусій та скандалів, і попри наявність петиції на сайті президента з вимогою надати вибір особам з інвалідністю, яка зібрала обумовлені 25 тисяч голосів, депутати все ж вирішили суттєво обмежити коло осіб, які мають право оформити постійний догляд за особами з інвалідністю.

Оформити постійний догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи, а відповідно і відстрочку від мобілізації, зможе лише член сім’ї першого ступеня споріднення (чоловік/дружина, діти, зокрема і усиновлені, - УНІАН). В разі відсутності найближчих родичів, постійний догляд зможуть оформити онуки.

Оформлення постійного догляду за особами з інвалідністю стало однією зі схем для отримання офіційної відстрочки від мобілізації. Причому, за неофіційною інформацією, оформити "постійний догляд" було в рази дешевше. Як наслідок, з’явилися численні ділки, які допомагали в такому "оформлені догляду", що і стало причиною для зазначених змін.

Дитина не захистить

Парламентарі готуються відправити на смітник історії ще одну популярну схему легального "відкосу" від мобілізації. Про що йдеться? Чоловіки через суд намагаються відібрати дитину у дружини, аби отримати відстрочку. Тепер для отримання відстрочки потрібно буде через суд не лише домогтися проживання дитини з батьком, а й позбавити матір батьківських прав. Підстави для цього доволі жорсткі, тобто зробити це буде набагато важче.

На другу вищу тільки після фронту

Все йде до того, що вітчизняні виші почнуть стрімко втрачати вікових студентів. Дійсно, з моменту повномасштабного вторгнення в українських вишах суттєво збільшила кількість вікових студентів. І, будемо відверті, далеко не всі з них йшли туди, аби гризти граніт науки. В разі підтримки депутатами зазначеного закону, усі вікові студенти, які не мають інших підстав для відстрочки від мобілізації, зможуть довчитися до кінця навчального року, в якому закон набуде чинності.

Не отримають відстрочки і аспіранти. Причому, незалежно від форми навчання. Натомість докторанти зможуть і надалі працювати над науковими роботами.

Привіт, "інваліди"

Не оминули увагою законодавці і іншу схему ухилення від мобілізації. Йдеться про незаконне отримання статусу особи з інвалідністю другої-третьої групи. Перехідними положеннями законопроєкту депутати доручили перевірити обґрунтованість рішень про присвоєння 2-3-ї групи інвалідності, окрім тих, хто отримав її внаслідок поранень чи захворювань, отриманих на фронті.

Обмежено придатні

Чоловіки від 18 до 60 років, яких визнано обмежено придатними, мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року, щоб перейти або в статус "непридатний", або в статус "придатний". Але…

Категорія "обмежено придатні" поки залишається у наказі Міністерства оборони, який визначає перелік хвороб, за наявності яких військовозобов’язаний отримує відповідний статус. Тобто, МО мають змінити наказ, щоб усе відповідало законодавству.

Нові штрафи для "зайців", але без неба в клітинку

Зростуть штрафи для військовозобов’язаних, які не зважатимуть на "листи щастя" від ТЦК та СП та кого не дістануть руки поліції. Якщо зараз розписатися в отриманні повістки та не з’явитися до військкомату без поважних причин, то це буде коштувати, максимум, 8,5 тисяч гривень. Після оновлень штрафи зростуть у кілька разів. Проте, після гучних обговорень, парламентарі вирішили відмовитися від ув’язнення особи за відмову від проходження медкомісії.

Штрафувати військовозобов’язаних, які ігнорують "листи щастя", стане простіше. Якщо зараз ТЦК та СП мають скласти протокол та у суді доводити правомірність накладеного стягнення (за умови, якщо чоловік буде заперечувати свою провину), то тепер протокол не потрібен, а військовозобов’язаному доведеться сплатити штраф, якщо тільки він не відіб’ється від нього у суді.

Проте військкомат має надати підтвердні документи, що військовозобов’язаний дійсно отримав повістку про виклик на визначену ТЦК час та дату. Тобто, історія про "кинули в поштову скриньку" не пройде. Хоча, з огляду на поширену практику, будуть пробувати (вже відомі випадки, коли представники військкомату у суді доводили, що вкинута у поштову скриньку повістка є врученою, що не відповідає законодавству).

"Пряники" для мобілізованих

Окрім примусу, законодавці приготували для мобілізованих і бонус. Їм компенсуватимуть половину першого внеску кредиту на квартиру, а також по 100 тисяч після першого та другого року служби. Щоправда, компенсуватимуть лише позики, взяті в рамках програми "єОселя". Порядок та умови компенсації визначатиме уряд.

Ще одним приємним сюрпризом для мобілізованих може стати державна допомога в купівлі нової машини. Військовослужбовці, у разі укладення контракту, матимуть право протягом трьох місяців з дати укладення такого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. Але такий сертифікат можна буде отримати лише раз і порядок його отримання, без якого бонус не запрацює, ще має затвердити уряд.

Добровільно мобілізовані отримають також два місяці перед відправкою до навчальних центрів для завершення своїх справ та можливість сказати "до побачення" мирному життю.

Нові бонуси для бійців

Бійці на фронті також матимуть невеличкий стимул - додаткову винагороду за знищене озброєння та бойову техніку. Її розмір становитиме від 4 до 300 прожиткових мінімумів (з 1 січня 2024 року - 2920 грн, - УНІАН) для працездатних осіб. Конкретний розмір фінансових бонусів визначатиме уряд.

Але кращим "бонусом" для результативних військових стане додаткова відпустка за знищену техніку. Вона не може перевищувати 15 днів, а конкретний строк визначатиме уряд

Ув’язнені – на фронт?

У Збройних силах все ж таки можуть з’явитися засуджені. Відповідний законопроєкт підтримав парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності. Як відомо, урядовці раніше пропонували дозволити мобілізацію засуджених, окрім тих, хто засуджений за державну зраду та інші злочини проти національної безпеки, або порушення законів та звичаїв війни. Однак від ідеї вирішили відмовитися через різні точки зору на проблему навіть серед тодішнього військового керівництва. Тепер, з подачі Міністерства юстиції, друга спроба.

Пропонується дозволити мобілізацію засуджених, крім осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки, вбивць, ґвалтівників, педофілів та ДТП зі смертельним наслідком під дією алкоголю або наркотиків.

При цьому, навіть якщо засуджений погодиться йти на фронт, командир чи командири мають ще погодитися взяти його до себе у підрозділ.

Звісно, що мобілізація засуджених є справою добровільною. А для тих, хто погодиться, бонусом буде свобода - такі добровольці будуть умовно-достроково звільнені.

Щоправда в нинішній редакції мобілізаційного закону визначено, що служити можуть лише ті, хто отримав умовне покарання.

Демобілізації поки не буде

З остаточної версії мобілізаційного законопроєкту було виключено норму про демобілізацію. Слід зазначити, що це було право на дембель без строків. Передбачалося, що військовослужбовці після 36 місяців служби мали право на демобілізацію "за рішенням ставки". А от конкретні строки ухвалення такого рішення не визначались. Тепер же прибирають навіть право на дембель.

Планується у майбутньому напрацювати новий законопроєкт, яким буде врегулювано питання демобілізації.

Усе для фронту, все для перемоги

Це гасло часів початку вторгнення нацистської Німеччини на територію Радянського союзу поступово набуває актуальності. Пропонується передбачити передачу ЗСУ транспортних засобів громадян, у яких більше одного авта з подальшим відшкодуванням (у порядку, визначеному законодавством). Самих громадян можуть залучати до будівництва фортифікацій. Як це буде відбуватися депутати не визначили.

Кого забронюють?

Статус держслужбовця вже не буде оберегом від мобілізації. Гарантовано матимуть право не йти на фронт топ-чиновники. Що стосується інших чиновників, то лише половина з їхнього числа отримає бронювання. При чому, з 2025 року на держслужбу можна буде влаштуватися лише після проходження базової військової служби.

Гарантовану відстрочку також отримають працівники НАБУ, Нацполіції, БЕБ та прокуратури, ДСНС та виконавчої служби, співробітники стратегічних підприємств, які виконують оборонне замовлення, персонал підприємств, який є критично важливим для постачання Збройних сил України.

Чекають зміни і на заброньованих працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки. Кабінету міністрів доручено у місячний строк напрацювати зміни до відповідного проєкту постанови. Як відомо, раніше пропонувалося запровадити систему економічного бронювання, яка передбачає, що бізнес щомісячно платитиме за заброньованих працівників додатковий внесок, проте розмір внеску бізнес не влаштовував. Також можливість забронюватися хотіли надати ФОПам.

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Епопея з посиленням мобілізації виходить на фінішну пряму. Попереду голосування у Верховній Раді. Проте варто пам’ятати, що під час прохождення через сесійну залу в законопроєкт ще можуть вноситись правки. Тож уважно слідкуватимемо, що залишиться у фінальному варіанті та в якому вигляді документ піде на підпис президенту України.

Ярослав Конощук