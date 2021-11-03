Таке рішення підтримали 329 депутатів.

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 329 з 369 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проти цього не проголосував жоден депутат, 16 - утримались, 24 - не голосували.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук заявила, що фракція підтримала рішення президента України стосовно кандидатури Резнікова на посаду міністра оборони. Того ж дня він подав заяву про звільнення.

Загалом сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада розглядає питання про звільнення п'яти міністрів. Зокрема, депутати вже відправили у відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського, а також ухвалили постанову про звільнення першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка.

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Автор: Таня Поляковська