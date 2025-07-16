За відповідне рішення проголосував 261 депутат.

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду. Про це повідомляє кореспондент УНІАН, посилаючись на YouTube-трансляцію народного депутата Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 261 депутат.

Як зазначив нардеп Железняк, зараз всі міністри будуть виконуючими обовʼязки "в.о". А завтра мають призначити нового прем'єр-міністра.

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Також перед початком голосування Денис Шмигаль виступив із промовою. Він подякував воїнам, усім українцям та українкам, які тримають фронт, президентові, команді кабінету міністрів, керівникам міністерств і відомств, народним депутатам, українському бізнесу, а також міжнародним партнерам.

"Передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою і стопроцентним виконанням всіх наших зобов'язань" - сказав Шмигаль.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолював уряд понад пʼять років. Це найдовший термін серед прем'єр-міністрів України.

Зміна уряду - останні новини

Як писав УНІАН, 13 липня президент Володимир Зеленський анонсував трансформацію виконавчої влади. Глава держави тоді провів важливу розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорили стратегічні кроки для реалізації цих змін.

Вже 14 липня Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністру України, міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд України. За його словами, він очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Пізніше Зеленський заявив, що досвід прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони. Він зазначив, що саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Зеленський також підкреслив, що розраховує на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду.

15 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про звільнення. Він тоді також подякував військовим за захист, президенту за довіру та команді за спільну роботу на благо України.

Водночас нардеп Железняк писав, що після відставки Шмигаля відбудеться переформатування уряду, при цьому частина міністрів збереже свої посади.

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