Ці задачі визначив президент.

Після зміни прем’єр-міністра, яку анонсував президент, перед новим урядом України постануть три ключові задачі. Про це у своєму Фейсбук повідомила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко, якій і пропонують очолити Кабмін.

За підсумками зустрічі із Володимиром Зеленським вона повідомила, що президент визначив пріоритетними наступні задачі:

зміцнення економічного потенціалу країни;

розширення програм підтримки населення;

масштабування власного виробництва зброї в Україні.

За словами Свириденко, аби реалізувати ці завдання, доведеться піти на "відчутну дерегуляцію" та максимальне зняття бюрократичних перепон, скорочення "некритичних" видатків держбюджету, повну концентрацію державних ресурсів на обороні та інші заходи.

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"Державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи. Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", – написала вона.

Оскільки новий прем’єр-міністр, відповідно до Конституції, має представити новий склад уряду, список кандидатур, які будуть запропоновані до призначення в крісла міністрів, Свириденко обіцяє оголосити незабаром.

Окремо зауважимо, що призначає прем'єр-міністра Верховна Рада, тож наразі Свириденко є лише кандидаткою на цю посаду.

Зеленський анонсував зміну уряду

Як писав УНІАН, раніше сьогодні президент Зеленський повідомив, що запропонував міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд замість прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який обіймає цю посаду з березня 2020 року – найдовше в історії України.

Кілька днів тому Зеленський повідомляв, що розглядає можливість переведення Рустема Умєрова з посади міністра оборони на посаду посла України в США. За словами президента, якщо це рішення буде ухвалене, за ним послідують і більш радикальні зміни в уряді.

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