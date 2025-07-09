Це не стосуватиметься тих, хто визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Українські чоловіки віком до 60 років більше не зможуть вперше вступити на державну службу, якщо вони не пройшли військову службу (крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби). Це передбачено законопроєктом №13347, який комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту ухвалити за основу.

У порівняльній таблиці до законопроєкту вказано, що на сьогодні, відповідно до статті 19 Закону України "Про державну службу", стати державним службовцем не можуть чоловіки віком до 60 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Натомість новий законопроєкт пропонує прибрати з чинної норми згадку про проходження базової загальновійськової підготовки, як альтернативу військовій службі. Таким чином, 19 стаття закону матиме наступний вигляд:

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"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".

Таку ж норму пропонується застосувати до прокурорів.

Як повідомляє у Facebook комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, цим законопроєктом передбачається трансформація загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти в підготовку до національного спротиву здобувачів вищої, фахової передвищої, повної загальної середньої освіти. Типова програма підготовка до національного спротиву для закладів вищої, фахової передвищої освіти буде затверджуватись МОН за погодженням з Міноборони.

Сказано, що створюватимуться центри підготовки до національного спротиву із визначенням підстав придбання, зберігання, перевезення та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї такими центрами, а також визначення порядку отримання відповідних дозволів.

Крім того удосконалюються відповідні повноважень органів військового управління Збройних Сил України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Інші законодавчі новації

Як повідомляв УНІАН, частина військовослужбовців Служби безпеки України та розвідки буде переведена для проходження військової служби у Збройних силах України.

Це передбачено в законопроєкті "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо уточнення правового регулювання окремих питань проходження військової служби під час воєнного стану", який зареєстровано в парламенті під номером 13346.

Законопроєктом передбачено, що військовослужбовці розвідувального органу чи СБУ можуть бути переведені до ЗСУ і при цьому вони мають бути виключені із списку особового складу цих органів та включені до складу ЗСУ з подальшим проходженням перепідготовки.

При цьому якщо вони в СБУ та розвідці проходили кадрову військову службу або службу за контрактом і відмовляться його продовжувати, то далі служитимуть в ЗСУ як мобілізовані на особливий період.

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