Зокрема, заступник керівника ОП вбачає потребу у запровадженні коротких контрактів і для чоловіків, і для жінок.

В Україні треба змінювати ціннісний підхід щодо розуміння необхідності служби у війську. Як передає кореспондент УНІАН, впевненість у цьому висловив заступник керівника Офісу президента України, полковник Павло Паліса під час зустрічі з журналістами.

"Відверто кажучи, саме слово "мобілізація" викликає у мене певне внутрішнє несприйняття. Мені складно прийняти, чому людей потрібно змушувати захищати свою країну - державу, народ, сім’ю, дім, район, область... Наші реалії такі, що від них нікуди не дітися. З півночі, сходу й півдня ми оточені агресивним сусідом. Це довгострокова реальність, у якій доведеться жити нашим дітям, онукам і правнукам", - наголосив Паліса.

Він переконаний, що підхід має бути таким, коли усі мають служити в армії, бо це спільна справа.

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"Захист держави - це не лише обов’язок, прописаний у Конституції. Це те, що має бути глибоко вкорінене в системі. Моя ідея така: якщо ти претендуєш на роботу в державному секторі або плануєш отримувати зарплату з бюджету - ти маєш пройти службу. Це стосується і чоловіків, і жінок. Йдеться про один контракт - умовно короткий - під час якого людина пройде базову загальновійськову підготовку, отримає базові знання, побачить все на власні очі. Це допоможе подолати страхи, які часто виникають через брак інформації", - наголосив Паліса, додавши, що людина зможе сама обрати підрозділ, у якому служитиме в резерві.

На його думку, в Україні досі спостерігається парадокс:

"Усі люблять ЗСУ, всі називають військових "нашими сонечками", але при цьому можна почути: "Чоловіка не пущу". Чому? Бо існує думка: "Його там уб’ють. А хто буде годувати дітей?". Або: "Усі командири - придурки, все це м’ясорубка". Тобто є багато страхів і упереджень, які живляться з чуток або з дезінформації. Але коли і чоловік, і дружина проходять по одному контракту, розуміють, як усе влаштовано насправді, - ставлення змінюється. Це вже інше сприйняття".

"Контракт 18-24"

Також Паліса розповів про власну позицію щодо проєкту "Контракт 18-24" - добровільної ініціативи для українців 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

"Це тестовий режим. Спочатку пілотний проєкт було запроваджено для чотирьох бригад Сухопутних військ, а також по одній бригаді Десантно-штурмових військ і Морської піхоти. Чому саме так? Ми хотіли протестувати цю модель у контрольованому масштабі. Якщо одразу надати таку можливість усім, буде складно відстежити критичні моменти, які стосуються виконання обіцянок, що ми декларуємо. Дуже важливо, щоб це не виглядало як чергова "замануха", коли щось обіцяють, але не виконують. Має бути чітка система відповідальності та прозорості", - зазначив заступник керівника ОП.

За його словами, командир повинен чітко знати свої права й обов’язки. Те саме стосується військовослужбовця за контрактом. Має бути відвертість і довіра.

"Якщо одразу залучити 15-20 або навіть 50 бригад, буде надзвичайно складно якісно промоніторити процес. Крім того, є проблема підготовки: на сьогодні не всі бригади здатні самостійно проводити базову загальновійськову підготовку. Їм потрібен час для нарощення спроможностей - як з точки зору кількості інструкторів, так і матеріально-технічної бази", - пояснив Паліса.

Він додав, що йдеться про дуже конкретні речі - підйомники для стрільбищ, імітаційні засоби, технічну інфраструктуру тощо. Передбачається поступове розширювання цієї моделі на більшу кількість бригад і охоплювання ширшого кола підрозділів.

Ротація військовослужбовців ЗСУ

На питання, чи створені зараз умови, за яких можна буде реально здійснити ротації тих військових, які давно перебувають на передовій, Паліса відповів, що наразі ведеться робота над відповідним механізмом.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів про розроблення Міністерством оборони рекомендацій щодо механізму ротацій, який може стати альтернативою звільненню зі служби чи встановленню чітких термінів служби. За його словами, після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок впродовж декількох місяців.

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