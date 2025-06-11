Якщо вони відмовлятимуться підписувати контракт, то проходитимуть в подальшому службу як мобілізовані.

Частина військовослужбовців Служби безпеки України та розвідки буде переведені для проходження військової служби у Збройних силах України. Про це йдеться в законопроєкті "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо уточнення правового регулювання окремих питань проходження військової служби під час воєнного стану", який зареєстровано в парламенті під номером 13346.

Зазначається, що буде передбачено механізм зміни виду військової служби після переведення військовослужбовців до ЗСУ. Автором законопроєкту є голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич та ще 14 його колег по парламенту.

Законопроєктом передбачено, що військовослужбовці розвідувального органу чи СБУ можуть бути переведені до ЗСУ і при цьому вони мають бути виключені із списку особового складу цих органів та включені до складу ЗСУ з подальшим проходженням перепідготовки.

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При цьому якщо вони в СБУ та розвідці проходили кадрову військову службу або службу за контрактом і відмовляться його продовжувати, то далі служитимуть в ЗСУ як мобілізовані на особливий період.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко зазначив у Telegram, що частину співробітників СБУ, ГУР та СЗР законодавці пропонують перевести до ЗСУ.

"Насправді такі переведення мали відбутися ще навесні 2024 року - у зв'язку з прийняттям "мобілізаційного закону" від 11.04.2024 № 3633-ІХ", - зазначає він. При цьому додає, що цей закон створив можливість для СБУ та розвідувальних органів перевести частину своїх військовослужбовців до ЗСУ та інших військових формувань.

"Але схема виявилась неробочою. Наприклад, військовослужбовці СБУ, які служили за контрактом, відмовлялися підписувати контракт з Міноборони", - зазначає журналіст.

За його словами, це має виправити законопроєкт № 13346, яким передбачено, що при такій відмові після переведення військовослужбовці СБУ, СЗР і ГУР до ЗСУ, далі служитимуть як мобілізовані на особливий період.

Деталі щодо вилучення норми про демобілізацію в законі про мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію. Його підтримало 283 народних депутати (при необхідних 226).

Перед розглядом законопроекту в другому читанні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров звернулися до парламенту, щоб виключити демобілізаційні положення із законопроекту. Вони свою ініціативу пояснювали тим, що питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців буде унормовуватися окремо, іншим законопроектом, який буде запропоновано парламенту.

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