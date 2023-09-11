Результати "голосування", проведеного в умовах примусу і залякування, не будуть визнані.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель та представники Ради Європи, вслід за Канадою, Великобританією та США, засудили проведення країною-агресором "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

"Європейський Союз рішуче засуджує проведення цих нелегітимних так званих "виборів" в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, а також у деяких частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Ми рішуче відкидаємо цю подальшу марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частин українських територій", – заявив Боррель від імені блоку.

Він також наголосив, що ці "вибори" є "ще одним явним порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН" з боку РФ.

"Європейський Союз не визнавав і не визнає ні проведення цих так званих "виборів", ні їхні результати. Для політичного керівництва Росії та тих, хто причетний до їх організації, будуть наслідки за ці незаконні дії", – додав він.

Високий представник ЄС акцентував, що ці незаконні так звані "вибори" відбулися "в умовах примусової та незаконної видачі Росією паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації, широко поширених і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян з боку Росії та нелегітимно призначеної влади на тимчасово окупованих територіях України".

Президент Комітету міністрів Ради Європи Кріш'яніс Каріньш, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич в окремій заяві також засудили "вибори". Вони підтвердили непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонах.

"Рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні "вибори", які відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. Проведені з грубим порушенням міжнародного права, вони є ще однією ілюстрацію заперечення Російською Федерацією цінностей демократії, прав людини та верховенства права, які підтримує Рада Європи. Рішення російської влади організувати їх – лише останнє у серії незаконних і шкідливих рішень, прийнятих ними після того, як Російську Федерацію було виключено з нашої Організації через її агресивну війни проти України. Ці фіктивні "вибори" можуть вважатися недійсними лише згідно з міжнародним правом", – йдеться в заяві.

Вибори на окупованих територіях України

Росія в неділю, 10 вересня, завершила свої регіональні та муніципальні. Фейкові "вибори", в тому числі провели на тимчасово окупованих територіях України.

У відповідь на влаштоване "голосування" МЗС України ініціювало термінове засідання Ради безпеки ООН і закликало до посилення санкцій проти РФ.

Низка країн-партнерів України засудили цей крок країни-агресора.

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